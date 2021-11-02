توريد 7 آلاف لتر أكسجين سائل لمركز عزل الواحات ومستشفى جالو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 06:03 مساء
توريد أكسجين سائل إلى مركز عزل الواحات ومستشفى جالو المركزي, 2 نوفمبر 2021. (اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بالواحات)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بالواحات، توريد 7 آلاف لتر أكسجين سائل إلى كل من مركز عزل الواحات ومستشفى جالو المركزي.

وأشارت اللجنة في بيان اليوم، إلى تزويد خزان الأكسجين السائل بمركز عزل الواحات بـ3000 لتر أكسجين سائل، ومستشفى جالو المركزي بـ4000 لتر.

وشدَّدت اللجنة على أن علميات التوريد تمت بالتنسيق بين مدير مركز عزل الواحات ومدير مستشفى جالو العام بهدف التخفيف من معاناة المرضى.

- «الصحة» تدعم مراكز العزل في سرت والواحات وأجدابيا بمحطة تعبئة أسطوانات أكسجين

والأحد، دعمت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مراكز العزل الصحي الممتدة من سرت إلى الواحات، بمحطة تعبئة أسطوانات أكسجين.

وأكد رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، إسماعيل العيضة، أن المحطة ستُسهم في تحسين إمدادات المنطقة من الأكسجين الطبي، مشيرًا إلى أنه سيتم تركيبها بمركز العزل الصحي بمدينة أجدابيا.

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