ترحيل 163 مهاجرا عبر مطار معيتيقة إلى نيجيريا

المهاجرون قبل مغادرتهم عائدين إلى نيجيريا، الثلاثاء، 2 نوفمبر 2021. (مركز إيواء طرابلس طريق السكة)

أعلن المكتب الإعلامي لمركز إيواء طرابلس بطريق السكة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ترحيل 163 مهاجرًا نيجيريًا بينهم نساء وأطفال إلى بلادهم عبر مطار معيتيقة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة جاءت بتعليمات من وزارة الداخلية ومكتب النائب العام بخصوص العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين، مشيرًا إلى أن هؤلاء المهاجرين من نزلاء مركز إيواء طرابلس بطريق السكة.

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وأضاف المصدر أن هؤلاء المهاجرين أيضًا من المسجلين لدى سفارة نيجيريا في طرابلس، موضحًا أن ترحيلهم إلى مار لاغوس جرى بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في إطار برنامج العودة الطوعية للمهاجرين.

وأكد المكتب الإعلامي بمركز إيواء طرابلس إجراء فحص طبي لهؤلاء المهاجرين وإجراء مسحة للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا و«كانت النتيجة سلبية»، مشيدًا بجهود الأجهزة الأمنية بمطار معيتيقة لتسهيل إجراءات عودة هؤلاء المهاجرين إلى بلادهم.

المهاجرون قبل مغادرتهم عائدين إلى نيجيريا، الثلاثاء، 2 نوفمبر 2021. (مركز إيواء طرابلس طريق السكة)

المهاجرون قبل مغادرتهم عائدين إلى نيجيريا، الثلاثاء، 2 نوفمبر 2021. (مركز إيواء طرابلس طريق السكة)

المهاجرون قبل مغادرتهم عائدين إلى نيجيريا، الثلاثاء، 2 نوفمبر 2021. (مركز إيواء طرابلس طريق السكة)

المهاجرون قبل مغادرتهم عائدين إلى نيجيريا، الثلاثاء، 2 نوفمبر 2021. (مركز إيواء طرابلس طريق السكة)