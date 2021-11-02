تأكيد ليبي - بريطاني على أهمية إجراء انتخابات «ذات مصداقية في ليبيا»

الدبيبة مع نائب وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والكومنولث، جيمس كليفرلي, (صفحة كليفرلي على تويتر)

قال نائب وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والكومنولث، جيمس كليفرلي، إنه اتفق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، على أهمية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية «ذات مصداقية في ليبيا» في 24 ديسمبر.

وكتب كليفرلي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «من الرائع رؤية رئيس الوزراء الليبي»، وذلك على هامش أعمال قمة المناخ في مدينة غلاسكو الاسكتلندية.

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وشدَّد الطرفان على أهمية «رحيل جميع القوات الأجنبية»، من ليبيا.

ولفت كليفرلي، إلى أن اللقاء بحث الفرص المشتركة للشركات البريطانية والليبية، في مشروعات الطاقة الخضراء.