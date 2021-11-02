عميد بلدية سرت يبحث مع وزير الإسكان ملف تعويضات أصحاب المساكن المدمرة

عميد بلدية سرت مختار المعداني، مع وزير الإسكان والتعمير مهندس أبوبكر الغاوي, (بلدية سرت)

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني، مع وزير الإسكان والتعمير مهندس أبوبكر الغاوي، اليوم الثلاثاء، ملف تعويضات أصحاب المساكن المدمرة في البلدية منذ حرب التحرير في 2011.

وناقش اللقاء الذي عُقِد بديوان الوزارة، عددًا من الملفات حول العراقيل والمشاكل التي تواجه البلدية، وملف التعويضات الخاص بأهل مدينة سرت والأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين في حرب التحرير وكيفية إيصال التعويضات لجميع مستحقيها.

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وأكد عميد سرت، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، عمله على إتمام إجراءات صرف 50% من التعويضات عن سنة 2011، وسرعة إيصالها لمستحقيها في مدينة سرت، والتأكيد على تضمين كل التعويضات التي لم تُصرف بعد بالموازنة العامة.

من جانبه، أكد الوزير اهتمامه البالغ بهذا الملف، وإصدار توجيهاته للجنة التعويضات بالوزارة بسرعة اتخاذ واستكمال الإجراءات اللازمة.