السوق الموازية: الدولار واليورو يتراجعان أمام الدينار

تراجع سعر العملتين الأميركية والأوروبية أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الثلاثاء، مقارنةً بتعاملات أمس الإثنين.

وانخفض سعر الدولار قرشًا ونصف إلى 4.925 دينار من 4.94 دينار أمس، في حين خسر اليورو قرشين ليسجل 5.56 دينار مقابل 5.58 دينار أمس.

في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 6.65 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبالمثل، بقيت الليرة التركية عند 0.53 دينار، والدينار التونسي عند 1.75 دينار في السوق الموازية. وعلى صعيد المعادن النفيسة، سجل سعر كسر الذهب (عيار 18) 204 دنانير.