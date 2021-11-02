مصادر: الدبيبة يكلف أبو جناح مهام رئيس الحكومة استعدادا للترشح إلى الرئاسة

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت مصادر متطابقة إلى «بوابة الوسط»، تكليف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، نائبه رمضان أبوجناح الحسناوي، مهام رئيس الحكومة، استعدادًا لإعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 24 ديسمبر 2021.

قرار الدبيبة جاء وفقًا للشروط المنصوص عليها في قانون الانتخابات المعروض حاليًا أمام مجلس النواب، للنظر في التعديلات المطلوبة من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وفي 22 سبتمبر الماضي، كلَّف كذلك قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، رئيس الأركان العامة، الفريق أول عبدالرازق الناظوري، مهام منصب القائد العام، لمدة ثلاثة أشهر، فيما اعتُبر مؤشرًا على اعتزام حفتر الترشح للرئاسة أيضًا.

أيضًا يغيب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، عن جلسات المجلس منذ مدة، فيما يظهر اعتزامه الترشح في الانتخابات المقبلة على مقعد الرئاسة.

وأدخلت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تعديلات على المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس الذي أقره مجلس النواب، بحيث ألغت شرط توقف من يتولون مناصب عن العمل قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر.

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وطالب رئيس المفوضية عماد السايح، تعديل صياغة المادة «12» من قانون انتخاب الرئيس «لأنها فعليًا أقفلت باب الترشح بتحديد يوم 24 سبتمبر موعدًا أخيرًا للترشح»، حسب ما أوضح خلال مقابلة عبر تطبيق «كلوب هاوس» في الأول من أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أنّ المفوضية أرسلت خطابًا إلى مجلس النواب بالخصوص.

ووفق خطة عرضها السايح، خلال مؤتمر صحفي، الأحد، فإن المفوضية تستهدف «إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن».

وقال السايح: «اعتمدت هذه الخطة على تزامن العمليتين من حيث الإجراءات، على أن يحدد موعد يوم الاقتراع بالنسبة للجولة الأولى من انتخاب رئيس الدولة بناء على مقترح قُدِّم من المفوضية إلى مجلس النواب لإقراره».

وأضاف: «تتزامن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع الانتخابات النيابية ويوم الاقتراع يُحدَّد بناءً على مقترح من المفوضية يحال إلى مجلس النواب لإقراره، وسيعلن مجلس المفوضية نتيجة كل من العمليتين بشكل متزامن عند اكتمال كل منهما».