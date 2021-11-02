ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي ارتكب أكثر من 30 جريمة سرقة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 01:50 مساء
مبنى مديرية أمن بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)

ضبط مركز شرطة المدينة في بنغازي أحد أفراد تشكيل عصابي، يضم اثنين آخرين، ارتكب أكثر من 30 جريمة سرقة.

تعود بداية الواقعة إلى حضور مواطنة إلى المركز للتقدم بشكوى ضد زوجها المدعو لسرقته أغراض منزلها بمنطقة البلاد، وعليه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وكُلّف أعضاء التحريات بالمركز بالبحث عنه، وبعد ورود معلومات من أحد المصادر الموثوقة بمكانه، جرى إعداد كمين مُحكم، وضبطه والانتقال به إلى المركز.

وبالاستدلال معه، اعترف بسرقة ذهب زوجته وهواتفها المحمولة، كما أدلى بمعلومات عن تورطه واثنين من رفاقه، في أكثر من 30 واقعة سرقة بالمدينة، أبرزها محاولة السطو على مولد كهرباء من أمام أحد المحال التجارية، حيث لم يتمكنوا من إتمام جريمتهم بعدما شاهدهم صاحب المحل.

ومن هذه الوقائع أيضًا سرقة ثمانية آلاف دينار كانت داخل إحدى السيارات، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه، وإحالته إلى النيابة، ولا زال البحث جارٍ عن الشخصين الآخرين.

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