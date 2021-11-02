«سبها الطبي»: لا إصابات أو وفيات بكورونا خلال 24 ساعة

موظف بمركز مكافحة الأمراض يسجل أسماء أشخاص قبل تلقيهم اللقاح المضاد لفيروس كورونا في طرابلس. (الإنترنت)

أعلن مركز سبها الطبي، عدم تسجيل أي حالات إصابة أو شفاء أو وفيات بفيروس كورونا المستجد أمس الإثنين.

وقال المركز في بيان اليوم الثلاثاء، إنّ مختبره تسلم أمس 12 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبيتها كلها، كذلك لم تُسجَّل أي حالات شفاء أو وفاة بالمركز أمس.

وفي وقت سابق من اليوم أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 499 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، في ليبيا أمس الإثنين.

- «مكافحة الأمراض»: 499 إصابة جديدة بـ«كورونا» و17 حالة وفاة

وتماثل للشفاء 1558 مصابًا، في حين تُوفي 17 آخرون، وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 11.8% من إجمالي 4206 عينات جرى تحليلها، إذ ظهرت سلبية 3707 منها.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 358 ألفًا و463 حالة، منها 53 ألفًا و92 نشطة، و300 ألف و232 متعافيًا، و5139 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.