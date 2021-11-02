رئيس لجنة الحكم المحلي بـ«النواب» يحذر من «الفيضانات»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 12:31 مساء
رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، إدريس عمران، (أرشيفية: موقع المجلس الإلكتروني)

حذر رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، إدريس عمران، من «موجة فيضانات محتملة» قد تتأثر بها بلديات الجبل الأخضر الفترة المقبلة، مضيفًا أنّ ما حدث الأيام الماضية في بلديات جردس والساحل يبعث بإنذار واضح.

ودعا عمران، اليوم الثلاثاء، حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى الاستعداد على وجه السرعة لمواجهة خطر الفيضانات وتداعيات الأزمة، وتحمل مسؤولياتها تجاه المناطق التي تتعرض للأمطار، مشيرًا إلى أنّ الاستجابة لا يجب أن تشمل فقط الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بل أيضًا توفير المعدات مثل سيارات نزح المياه وآليات الحفر والجرف، حسب تصريح نشره موقع المجلس الإلكتروني.

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وأكد ضرورة جبر الضرر للأسر ضحايا الفيضانات، موضحًا أنّ سرعة الاستجابة ستخفف كثيرًا من المعاناة الإنسانية للمنكوبين جراء الفيضانات.

كما أكّد أهمية دور البلديات في إدارة الأزمة و متابعة أوضاع المتضررين من سكانها ونشر التحذيرات المطلوبة لإخلاء المناطق المعرضة لخطر الفيضانات، لافتًا إلى أنّ الأزمة تتطلب تكثيف الجهود كافة، مشددًا على أنها مسؤولية الجميع دون استثناء.

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