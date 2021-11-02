ليبيا تقترب من شهر دون طرح أحمال

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 12:21 مساء
غرفة تحكم بإحدى محطات الكهرباء، (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عدم طرح أحمال في أجنحة الشبكة الثلاثة (الغربي والجنوبي والشرقي)، اليوم الثلاثاء.

وبذلك يعد اليوم الثلاثاء، هو اليوم 26 على التوالي، لتقترب ليبيا من نحو شهر بلا طرح أحمال منذ أن عادت الشركة إلى إعلان ساعات الطرح على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك مع بداية فصل الخريف وتقليل الأحمال الصيفية.

العبدلي يتوقع إلغاء طرح الأحمال نهائيًا في 2022 حال عدم حدوث أي طارئ

وفي 20 يوليو الماضي، توقَّع رئيس مجلس إدارة الشركة، وئام العبدلي، أن يتم «إلغاء طرح الأحمال بشكل نهائي في 2022، في حال عدم حدوث أي طارئ»، مؤكدًا أن أعمال الصيانة وأداء الشبكة الكهربائية «تسير بوتيرة جيدة»

كما توقَّع العبدلي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية «وال» حينها، انخفاض عدد ساعات طرح الأحمال «بداية من نوفمبر الجاري»، وأن يرتفع إنتاج الطاقة ليصل إلى 7200 ميغاوات.

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