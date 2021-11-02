«مكافحة الأمراض»: 499 إصابة جديدة بـ«كورونا» و17 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 نوفمبر 2021, 09:39 صباحا

سجّلت ليبيا 499 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، حسب إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن أمس الإثنين.

وتماثل للشفاء 1558 مصابًا، في حين تُوفي 17 آخرون، حسب الإحصائية المنشورة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 11.8% من إجمالي 4206 عينات جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 3707 منها.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 358 ألفًا و463 حالة، منها 53 ألفًا و92 نشطة، و300 ألف و232 متعافيًا، و5139 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

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