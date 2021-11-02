«الصحة» تبحث تفعيل علاوتي التمييز والخطر للمسعفين والسائقين

اجتماع لوكيل وزارة الصحة للشؤون الفنيّة والديوان سمير كوكو مع رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ مصطفى كريمة، وعدد من مسؤولي الإدارات والأقسام بالجهاز

ناقش مسؤولون بوزارة الصحة، الإثنين، تفعيل قرار علاوتي التمييز والخطر الممنوحة للمسعفين والسائقين، والفرق الأخرى العاملة بمختلف الفروع.

جاء ذلك خلال اجتماع لوكيل وزارة الصحة للشؤون الفنيّة والديوان سمير كوكو مع رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ مصطفى كريمة، وعدد من مسؤولي الإدارات والأقسام بالجهاز.

واطّلع وكيل الوزارة على الإحصائيات التي رصدتها وحدة الإحصاء بالجهاز حول عمليات الإنقاذ، والإخلاءات، وانتشال الجثث، ونقل الحالات المصابة بفيروس كورونا بين المرافق الصحية المختلفة، كما استعرض رئيس الجهاز التحديثات الأخيرة للتوزيع الجغرافي الخاص بخدمات الإسعاف في ليبيا.

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وعلى نحو متصل، ناقش المجتمعون إجراءات استكمال مشروع وحدة الرعاية الصحية الجاري إنشاؤها بمقر جهاز الإسعاف والطوارئ بمنطقة السبعة- طرابلس، لمتابعة الأحوال الصحية لفرق الإسعاف العاملة في مجال انتشال الجثث وإخلاءات الطوارئ.

إنشاء مخزن للطوارئ بمنطقة «قرجي»

وفي سياق آخر، أصدر وزير الصحة الدكتور علي الزناتي قرارًا بإنشاء مخزن للطوارئ بمنطقة «قرجي»، بمدينة طرابلس.

وبموجب أحكام القرار رقم (441) لسنة 2021، يختص المخزن بالمستلزمات، والأدوية، والمعدات الطبية، الخاصة بمكافحة جائحة كورونا، والأزمات الطارئة الأخرى.

وفي وقت سابق الإثنين، ناقش وكيل وزارة الصحة سمير كوكو مع رئيس جهاز الإمداد الطبي محمد الخبولي، وضع المخزون الاستراتيجي للأدوية، واللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والإمدادات الطبية الأخرى.

واستعرض رئيس جهاز الإمداد الطبي الإجراءات التي تقدمها الكوادر الفنية بالتعاون مع الجهات الرقابية للحفاظ على اللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية ومطابقتها للمعايير. كما استعرض احتياجات الفروع، والدور الذي يقوم به الجهاز من أجل سلامة وانسياب وتوفير دواء آمن للمواطنين.