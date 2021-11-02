الرئاسة المصرية: الملف الليبي كان حاضرا بجميع لقاءات السيسي في غلاسكو

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، (أرشيفية: الإنترنت)

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، الإثنين، إن الملف الليبي وإجراء الانتخابات كان حاضرًا في كل المناقشات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش قمة المناخ المنعقدة في مدينة غلاسكو الاسكتلندية.

وأضاف راضي، في تصريحات تلفزيونية، أن أثار الملف الليبي خلال لقائه مستشار النمسا ورئيس الوزراء البريطاني، متابعا: «كانت هناك نقاط ومحددات ثابتة كررها الرئيس السيسي، وهي الالتزام التام بخارطة الطريق وإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل»، مؤكدًا أن «هذا يعد بمثابة بداية الحقبة الجديدة وتفعيل إدارة الشعب الليبي الحر وبداية الانطلاق إلى المستقبل».

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وأضاف المتحدث المصري أن هناك تفهمًا لما طرحه السيسي، كما أن الموقف الدولي متمسك بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها، لأنها البداية الحقيقية وهو معاد واستحقاق مهم للتسوية السياسية في ليبيا، بالإضافة إلى ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وفي وقت سابق الإثنين، التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وفق ما أعلن الناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية، من دون أن يوضح أية تفاصيل تتعلق بما دار في اللقاء.

وشارك الدبيبة الذي وصل إلى غلاسكو صباح اليوم، إلى جانب قادة عدد من دول العالم، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس؛ في القمة العالمية المخصصة لبحث سبل مواجهة التغير المناخي الذي يهدد الكرة الأرضية.