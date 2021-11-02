الحكومة: آلية موحدة لتسوية أوضاع المهجرين وصرف رواتبهم

وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان يبحث أوضاع مرتبات المهجرين بالداخل والخارج مع وزير المالية

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الإثنين، عن الاتفاق على آلية عمل وفق إجراءات إدارية ومالية بين الجهات الحكومية، لتمكين المهجرين من سابق أعمالهم، وتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية، وصرف مرتباتهم.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أحمد أبوخزام ووزير المالية خالد المبروك.

وأفاد بيان نشرته صفحة الحكومة على فيسبوك بأن الوزيرين ناقشا مشاكل مرتبات المهجرين وسبل التعاون المشترك بين الوزارتين لحل هذه الإشكاليات.

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وفي 30 أغسطس الماضي، أعلنت اللجنة العليا لشؤون المهجرين تفعل منظومة ووآلية حصر النازحين في البلديات عبر منظومة تتبع النزوح.

وفي 15 أغسطس الجاري، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بتشكيل لجنة عليا لشؤون المهجرين، برئاسة وزير الدولة لشؤون المهجرين أحمد أبوخزام. وتختص اللجنة بمساعدة المهجرين، وتسهيل الخدمات لهم، حسب القرار الذي حمل رقم 189 للعام 2021.