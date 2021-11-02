وزارة المالية: حجب مخصصات الجهات التي لم تلتزم بقفل حساباتها الختامية

شعار وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الإثنين، أنها ستحجب مخصصات جميع الجهات التي لم تلتزم بإحالة حسابها الختامي إلى الإدارة المختصة بالوزارة، وفق منشور عبر صفحتها على «فيسبوك».

وطالبت الوزارة في تعميم إلى الوزراء ورؤساء الهيئات والمصالح والمؤسسات وكافة الوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة، بإحالة الحسابات الختامية عن السنوات السابقة وأيضًا الحساب الختامي عن الربع الأول والثاني والثالث للسنة المالية 2021 إلى إدارة الحسابات بوزارة المالية.

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وتابعت: «في حال عدم ورود المطلوب إلى وزارة المالية سيتم حجب مخصصات الربع الرابع للجهات التي لم تلتزم بقفل حساباتها الختامية وإحالتها إلى الإدارة المختصة».

وفي وقت سابق الإثنين، طالب وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، كافة الجهات العامة بعدم التصرف من الفائض من بند المرتبات أو الصرف منه في غير ما هو مخصص له، داعيًا كافة المراقبين الماليين بتلك الجهات إلى التقيد بهذا الإجراء.