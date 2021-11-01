«الصحة»: وضع السياسات العامة لتوطين العلاج بالداخل

اللجنة الاستشارية العليا للعلاج (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)

قال رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعلاج بوزارة الصحة حاتم العوامي إن اللجنة شرعت في وضع السياسات العامة لتنظيم العلاج بالخارج، وتوطين العلاج بالداخل ضمن التخصصات التي يمكن علاجها داخل ليبيا.

وأضاف أن رؤية اللجنة تتمثل في اعتبار توطين العلاج «الحل الأمثل لتوفير خدمات سهلة وميسرة لكل المواطنين»، وذلك وفق منشور لوزارة الصحة على «فيسبوك».

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية العليا للعلاج المشكلة بموجب قرار وزير الصحة، حيث ناقشت استحداث مكاتب للجنة بالمراكز المرجعية، من أجل تسهيل إجراءات العلاج للمرضى وفق القوائم المحالة من لجان توطين العلاج بالداخل، والتعامل مع الحالات المرضية الطارئة.

وضع المخزون الاستراتيجي للأدوية واللقاحات المضادة لفيروس كورونا

وفي سياق آخر، ناقش وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو مع رئيس جهاز الإمداد الطبي محمد الخبولي، وضع المخزون الاستراتيجي للأدوية، واللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والإمدادات الطبية الأخرى.

واستعرض رئيس جهاز الإمداد الطبي الإجراءات التي تقدمها الكوادر الفنية بالتعاون مع الجهات الرقابية للحفاظ على اللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية ومطابقتها للمعايير. كما استعرض احتياجات الفروع، والدور الذي يقوم به الجهاز من أجل سلامة وانسياب وتوفير دواء آمن للمواطنين.