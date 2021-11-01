«الصحة»: وضع السياسات العامة لتوطين العلاج بالداخل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 11:26 مساء
اللجنة الاستشارية العليا للعلاج (صفحة وزارة الصحة على فيسبوك)

قال رئيس اللجنة الاستشارية العليا للعلاج بوزارة الصحة حاتم العوامي إن اللجنة شرعت في وضع السياسات العامة لتنظيم العلاج بالخارج، وتوطين العلاج بالداخل ضمن التخصصات التي يمكن علاجها داخل ليبيا.

وأضاف أن رؤية اللجنة تتمثل في اعتبار توطين العلاج «الحل الأمثل لتوفير خدمات سهلة وميسرة لكل المواطنين»، وذلك وفق منشور لوزارة الصحة على «فيسبوك».

- الزناتي يبحث مع مديري المراكز الطبية في خمس بلديات «البدء الفعلي» في توطين العلاج
- الصحة: لجان في 5 مدن للإشراف على توطين العلاج بالداخل

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاستشارية العليا للعلاج المشكلة بموجب قرار وزير الصحة، حيث ناقشت استحداث مكاتب للجنة بالمراكز المرجعية، من أجل تسهيل إجراءات العلاج للمرضى وفق القوائم المحالة من لجان توطين العلاج بالداخل، والتعامل مع الحالات المرضية الطارئة.

وضع المخزون الاستراتيجي للأدوية واللقاحات المضادة لفيروس كورونا
وفي سياق آخر، ناقش وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو مع رئيس جهاز الإمداد الطبي محمد الخبولي، وضع المخزون الاستراتيجي للأدوية، واللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والإمدادات الطبية الأخرى.

واستعرض رئيس جهاز الإمداد الطبي الإجراءات التي تقدمها الكوادر الفنية بالتعاون مع الجهات الرقابية للحفاظ على اللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية ومطابقتها للمعايير. كما استعرض احتياجات الفروع، والدور الذي يقوم به الجهاز من أجل سلامة وانسياب وتوفير دواء آمن للمواطنين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - انتخابات رئاسية في ليبيا
كاريكاتير
كرة القدم لفتيات شمال العراق.. عودة للحياة بعد سنوات الحرب
رياضة عالمية
وزير المالية يطالب الجهات العامة بعدم التصرف من فائض بند المرتبات
ليبيا
كوريا الجنوبية تعلن استعدادها لمساعدة ليبيا أمنيا
ليبيا
أبوجناح يدعو عمداء البلديات إلى تبني المصالحة الوطنية
ليبيا
اجتماع فني لربط سوق العمل إلكترونيا بين ليبيا ومصر
ليبيا
اللافي: احترام خارطة الطريق واجبة.. وقوانين الانتخابات الصادرة عن «النواب» بها ...
ليبيا
أسباب اختلاط الزيت مع ماء مبرد السيارة
سيارات
مسؤولون يقدمون إقرارات الذمة المالية إلى هيئة مكافحة الفساد
ليبيا
ماكرون: أعلم أن رئيس الوزراء الأسترالي كذب في قضية الغواصات
دولى
صقر بـ450 ألف دولار في طبرق
ليبيا
سعر صرف الدولار في السوقين الرسمية والموازية على أساس شهري (30 سبتمبر - 31 ...
ليبيا
اللافي يصدر توضيحا بشأن مبادرته السياسية حول الانتخابات
ليبيا
«بوابة الوسط» ترافق زيارة فوج سياحي أوروبي إلى الجنوب الليبي
ليبيا
مصدر بـ«الرئاسي»: ما أعلنه اللافي مبادرة شخصية.. و«بوابة الوسط» تنشر تفاصيل ...
ليبيا
كاركاتير خيري - الحكومة تعقد «مؤتمر دعم استقرار ليبيا»
كاريكاتير
«مكافحة الأمراض» يحذر من السفر إلى عدد من الدول بسبب إصابات فيروس «كورونا»
ليبيا
استدعاء سفراء ومنع واردات.. تصاعد التوتر بين بيروت والرياض بعد تصريحات قرداحي
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اللصيقات.. مستقبل التطعيم ضد «كورونا»