مراسم تأبين لضابطتين توفيتا في حادث سير بعد تلقيهما دورة تأمين الانتخابات (صور)

جانب من مراسم تأبين ضابطتين توفيتا في حادث سير بعد تلقيهما دورة تأمين الانتخابات، أول نوفمبر 2021 (وزارة الداخلية)

أقامت وزارة الداخلية، صباح اليوم الإثنين، مراسم تأبين لضابطتين توفيتا إثر حادث سير أليم بمنطقة الشويرف أثناء عودتهما من دورة تدريبية في مجال الأمن الانتخابي.

وقالت الوزارة: «شهيدتا الواجب، المقدم عائشة عبدالوهاب إبراهيم، والرائد فتحية حسن عبدالله التابعتان لمديرية أمن مرزق واللتين توفيتا نتيجة حادث سير أليم بمنطقة الشويرف أثناء عودتهما لمدينة مرزق بعد إكمالهما الدورة التدريبية التي أقيمت بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في مجال الأمن الانتخابي».

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حضر مراسم التأبين وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة حورية طرما، ووكيل وزارة الداخلية بشير الأمين ومدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، ومديرا أمن وادي عتبة ومرزق، وضباط وضابطات بالوزارة وأسرتا الضحيتين.

وألقى بعض الحضور كلمات استحضرت مسيرتهما العطرة والمشرفة تخليدًا لهما ولمشوارهما طيلة عملهما بوزارة الداخلية.

جانب من مراسم تأبين ضابطتين توفيتا في حادث سير بعد تلقيهما دورة تأمين الانتخابات، أول نوفمبر 2021 (وزارة الداخلية)

جانب من مراسم تأبين ضابطتين توفيتا في حادث سير بعد تلقيهما دورة تأمين الانتخابات، أول نوفمبر 2021 (وزارة الداخلية)

جانب من مراسم تأبين ضابطتين توفيتا في حادث سير بعد تلقيهما دورة تأمين الانتخابات، أول نوفمبر 2021 (وزارة الداخلية)

جانب من مراسم تأبين ضابطتين توفيتا في حادث سير بعد تلقيهما دورة تأمين الانتخابات، أول نوفمبر 2021 (وزارة الداخلية)