مجلس مفوضية الانتخابات وسفراء الدول المانحة يستعرضون ترتيبات استحقاق ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 09:28 مساء
السايح وأعضاء مجلس مفوضية مع سفراء الدول المانحة، الإثنين 1 نوفمبر 2021.(مفوضية الانتخابات)

استعرض مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وسفراء الدول المانحة والداعمة لتنفيذ العملية الانتخابية دور المجتمع الدولي وترتيبات إجراء العملية الانتخابية المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر المفوضية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، ضم رئيس المفوضية عماد السايح وأعضاء مجلس الإدارة عبدالحكيم الشعاب، وأبوبكر مردة ورباب حلب، ونائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وسفراء الاتحاد الأوروبي، فرنسا، إيطاليا، هولندا، ورئيسة المكتب السياسي للسفارة البريطانية.

كما انضم إلى الاجتماع عن طريق شبكة الإنترنت سفراء الولايات المتحدة ريتشارد نورلاند وسفير ألمانيا ميخائيل أونماخت والقائم بالأعمال بسفارة اليابان لدى ليبيا.

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وقالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن الاجتماع يأتي في إطار دعم ومتابعة المجتمع الدولي والدول والمنظمات التي قدمت الدعم الفني والاستشاري للمفوضية لمراحل تنفيذ العملية الانتخابية في ليبيا.

وأوضحت أن الاجتماع «استعرض دور المجتمع الدولي الداعم لليبيا في هذه المرحلة المهمة من تاريخها، وآخر ترتيبات العملية الانتخابية وفق التطورات السياسية المستجدة، ومستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة».

وأضافت أن الحضور أشادوا بالجهود التي بذلتها المفوضية في مرحلة العملية الانتخابية التي جرى إنجازها، مؤكدين أن «الدعم الدولي لهذه الجهود مستمر وصولًا لإنجاز الانتخابات في ليبيا».

وأثنى رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح من جانبه على «جهود المجتمع الدولي والدول المانحة الداعمة للمفوضية، الهادفة لإنهاء المرحلة الانتقالية من خلال عملية انتخابية شفافة يرضى عنها كل الأطراف، وتحقق تطلعات الليبيين في دولة ديمقراطية مستقرة».

اجتماع مجلس مفوضية الانتخابات مع سفراء الدول المانحة، الإثنين 1 نوفمبر 2021.(مفوضية الانتخابات)
اجتماع مجلس مفوضية الانتخابات مع سفراء الدول المانحة، الإثنين 1 نوفمبر 2021.(مفوضية الانتخابات)
اجتماع مجلس مفوضية الانتخابات مع سفراء الدول المانحة، الإثنين 1 نوفمبر 2021.(مفوضية الانتخابات)
اجتماع مجلس مفوضية الانتخابات مع سفراء الدول المانحة، الإثنين 1 نوفمبر 2021.(مفوضية الانتخابات)
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