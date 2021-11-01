المنقوش تناقش مع وزيري خارجية الجزائر وتونس المشاركة في «مؤتمر باريس» المعني بليبيا

المنقوش تتوسط وزير خارجية تونس عثمان الجرندي ووزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة

اجتمعت وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش مع نظيريها الجزائري رمطان لعمارة، والتونسي عثمان الجرندي، في العاصمة الجزائرية، اليوم الإثنين، وجرت مناقشة مستجدات الوضع في ليبيا ومؤتمر باريس الدولي المقرر عقده لبحث الشأن الليبي في 12 نوفمبر الجاري بالعاصمة الفرنسية.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن جلسة مباحثات مشتركة جرت خلال اللقاء الوزاري الثلاثي، ونوقشت فيها أيضًا مخرجات مؤتمر مبادرة استقرار ليبيا الذي احتضنته العاصمة طرابلس في 21 أكتوبر الماضي.

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وأكد الوزراء الثلاثة أهمية المبادرة «لتحقيق الاستقرار على كامل التراب الليبي، إضافة إلى التأكيد على أهمية تنسيق المواقف تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك»، وفق البيان.

وبدأت المنقوش زيارة إلى الجزائر، صباح اليوم، للمشاركة في احتفالات الشعب الجزائري بالذكرى 67 لانطلاق الثورة الجزائرية إبان فترة الاحتلال الفرنسي، التى انطلقت في الأول من نوفمبر 1954.