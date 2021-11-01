وزير التعليم: نتيجة الثانوية بعد شهر.. والعام الدراسي الجديد يبدأ 5 ديسمبر

وزير التربية والتعليم موسى المقريف. (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير التربية والتعليم، موسى المقريف، إن العام الدراسي الجديد سيبدأ في 5 ديسمبر المقبل، موضحًا أن الخطة الدراسية للعام تشمل إضافة مادة النشاط التي لم تكن موجودة طيلة سنوات.

وكشف الوزير، في تصريحات لمنصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أن نتيجة امتحانات مرحلة التعليم الثانوي التي انتهت السبت الماضي سوف تُعلن بعد شهر من الآن.

- مدير مركز الامتحانات: توثيق محاضر غش وانتحال شخصية في امتحانات الثانوية العامة

وأضاف أن الوزارة تدعم النشاط في المدارس بما يتوافر لديها من إمكانات، مشيرًا إلى تفعيل المسرح داخل المدارس.

كما أكد اعتماد مادة الحاسوب كمقرر دراسي من الصف الأول إلى الصف التاسع، لافتًا إلى وجود لجان تعمل على إطلاق مشروع التعليم الإلكتروني «وخلال ديسمبر المقبل ستكون المنصة متاحة لأبنائنا الطلاب».