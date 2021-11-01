بلدية سرت تعلن أسماء الفائزين بوظيفة مختار محلة

اجتماع اللجنة المكلفة بفرز ملفات المرشحين لمختاري المحلات في سرت. (الإنترنت)

أعلنت بلدية سرت، اليوم الإثنين، أسماء الفائزين بمنصب مختار المحلة للمحلات الـ16 التي تتكون منها البلدية، وذلك بعدما تقدموا لامتحانات القبول في الوظيفة خلال الأيام الماضية.

جاء الإعلان من قبل عضو المجلس البلدي سرت رئيس لجنة الإشراف على امتحانات القبول للمتقدمين لشغل وظيفة مخاتير محلات ببلدية سرت صالح على خليفة.

- استكمال فرز ملفات المرشحين لوظيفة مختاري المحلات في سرت

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل لـ«بوابة الوسط» إن عدد الذين تقدموا لامتحانات القبول لشغل وظيفة مختار محلة بلغ 50 شخصا تنافسوا على 16 وظيفة هي إجمالي عدد المحلات في بلدية سرت.