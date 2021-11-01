«الشؤون الاجتماعية»: مساعدات عاجلة للأسر المتضررة جراء السيول بالمنطقة الشرقية

شعار وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعطت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني، اليوم الإثنين، تعليماتها بتقديم المساعدات العاجلة للأسر المتضررة جراء الفيضانات والسيول بالمنطقة الشرقية، وفق بيان نشرته الوزارة على «فيسبوك».

وأفاد البيان بأن الوزيرة وجهت رئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي بضرورة التنسيق مع ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية لتقديم المساعدات العاجلة للأسر المحتاجة والمتضررة جراء سقوط الأمطار وما سببه من جريان أودية وسيول بالمنطقة الشرقية.

- بالصور: السيول تغرق قرية تاكنس في الجبل الأخضر

- هطول أمطار غزيرة على طبرق

وكانت السيول الجارفة أغرقت قرية تاكنس في الجبل الأخضر، بعد سقوط أمطار متواصلة نهاية الأسبوع الماضي.

وأظهرت لقطات نشرتها صفحة باسم «الريانية تتحدث»، السيول وهي تغرق شوارع القرية، كما دمرت عددًا من السيارات في الشوارع. و«تاكنس» قرية جبلية تقع شرق بنغازي، بنحو 127 كيلومترًا.

كما هطلت أمطار غزيرة على مدينة طبرق، ما تسبَّب في غرق بعض طرقاتها الرئيسية. وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة على بعض الشوارع مصحوبة برياح شديدة.