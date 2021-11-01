«الشؤون الاجتماعية»: مساعدات عاجلة للأسر المتضررة جراء السيول بالمنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 08:06 مساء
شعار وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعطت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني، اليوم الإثنين، تعليماتها بتقديم المساعدات العاجلة للأسر المتضررة جراء الفيضانات والسيول بالمنطقة الشرقية، وفق بيان نشرته الوزارة على «فيسبوك».

وأفاد البيان بأن الوزيرة وجهت رئيس لجنة إدارة صندوق التضامن الاجتماعي بضرورة التنسيق مع ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية لتقديم المساعدات العاجلة للأسر المحتاجة والمتضررة جراء سقوط الأمطار وما سببه من جريان أودية وسيول بالمنطقة الشرقية.

- بالصور: السيول تغرق قرية تاكنس في الجبل الأخضر
- هطول أمطار غزيرة على طبرق

وكانت السيول الجارفة أغرقت قرية تاكنس في الجبل الأخضر، بعد سقوط أمطار متواصلة نهاية الأسبوع الماضي.

وأظهرت لقطات نشرتها صفحة باسم «الريانية تتحدث»، السيول وهي تغرق شوارع القرية، كما دمرت عددًا من السيارات في الشوارع. و«تاكنس» قرية جبلية تقع شرق بنغازي، بنحو 127 كيلومترًا.

كما هطلت أمطار غزيرة على مدينة طبرق، ما تسبَّب في غرق بعض طرقاتها الرئيسية. وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرها المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة على بعض الشوارع مصحوبة برياح شديدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوريا الجنوبية تعلن استعدادها لمساعدة ليبيا أمنيا
ليبيا
أبوجناح يدعو عمداء البلديات إلى تبني المصالحة الوطنية
ليبيا
اجتماع فني لربط سوق العمل إلكترونيا بين ليبيا ومصر
ليبيا
توتنهام يقيل مدربه البرتغالي سانتو.. والمدير الرياضي: آسف
رياضة عالمية
أسباب اختلاط الزيت مع ماء مبرد السيارة
سيارات
غموض حول إصابة أغويرو بعد نقله إلى المستشفى
رياضة عالمية
ميقاتي يناشد قرداحي «بأن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر»
عربى
ماكرون: أعلم أن رئيس الوزراء الأسترالي كذب في قضية الغواصات
دولى
صقر بـ450 ألف دولار في طبرق
ليبيا
اعتماد 12 ملعبا في انتظار انطلاق الدوري الليبي لكرة القدم.. ومباريات قوية في ...
رياضة محلية
اللافي يصدر توضيحا بشأن مبادرته السياسية حول الانتخابات
ليبيا
«بوابة الوسط» ترافق زيارة فوج سياحي أوروبي إلى الجنوب الليبي
ليبيا
مصدر بـ«الرئاسي»: ما أعلنه اللافي مبادرة شخصية.. و«بوابة الوسط» تنشر تفاصيل ...
ليبيا
بلومبرغ: مخاوف من ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل
اقتصاد
«أرامكو» السعودية تعلن زيادة أرباحها 158% في الربع الثالث
اقتصاد
كاركاتير خيري - الحكومة تعقد «مؤتمر دعم استقرار ليبيا»
كاريكاتير
«مكافحة الأمراض» يحذر من السفر إلى عدد من الدول بسبب إصابات فيروس «كورونا»
ليبيا
استدعاء سفراء ومنع واردات.. تصاعد التوتر بين بيروت والرياض بعد تصريحات قرداحي
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«منظمة الأرصاد»: المناخ العالمي دخل في المجهول