الدبيبة يشكل لجنة لدراسة وضع الشركة العامة للمياه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 07:51 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

وأوضح القرار، الذي حمل رقم 389 لسنة 2021 وصدر في 25 أكتوبر الجاري، أن ذلك يأتي «في ظل نقل بعض الاختصاصات للبلديات والاحتفاظ بالصلاحيات المركزية والتأكيد على تحديد تبعيتها بناء على ذلك».

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كما بين القرار أن اللجنة تُشكَّل من وزير الحكم المحلي رئيسًا، وعضوية وزير الإسكان والتعمير، ووكيل وزارة الموارد المائية، بجانب عضوية كل من: رجب عبدالله الدالي ونبيل عربي حماد وهيثم عبدالله عبدالنبي، على أن يكون الأخير عضوًا ومقررًا.

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