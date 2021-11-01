توغي تؤكد قدرة الثقافة على إضافة أبعاد مميزة للتنمية المستدامة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 07:50 مساء
توغي تتحدث في الجلسة الافتتاحية أمام المؤتمر الأورومتوسطي الأول في تونس، الإثنين 1 نوفمبر 2021. (وزارة الثقافة)

أكدت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، مبروكة توغي، «قدرة الثقافة على إضافة أبعاد مميزة للتنمية المستدامة»، وذلك لأنها «مركز وجداني في حياة المجتمع في كل العالم»، كما أنها «لا يمكن فصلها عن العملية التنموية».

جاء ذلك في كلمتها في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر الدولي المتوسطي الأول، التي انطلقت اليوم الإثنين، في تونس تحت عنوان «دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية» مع التركيز على ليبيا.

واستهلت توغي كلمتها في الجلسة الافتتاحية بالترحيب بالمشاركين في المؤتمر، مؤكدة أنه ملتقى حواري مهم يجمع ما بين القطاعين العام والخاص بهدف إيجاد أفضل السبل لخدمة الوطن، بحسب ما نشرته وزارة الثقافة والتنمية المعرفية عبر صفحتها على «فيسبوك».

كما أكدت توغي دور الثقافة في إرساء مشروع التنمية المستدامة، باعتبارها «تشكل المكان الأساسي وهي المنظم السلوكي لعلاقاتهم بالبنية والموارد الطبيعة»، لافتة إلى أن «إدماج الثقافة والبرامج التنموية يحقق نجاحًا وتفوقًا تنمويًّا».

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وتأتي مشاركة وزيرة الثقافة في فعاليات المؤتمر المنعقد في تونس ضمن وفد حكومي ليبي يضم وزراء التعليم التقني والتعليم العالي والعمل، ووكيل وزارة التعليم، ورئيس مجلس التخطيط ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، بالإضافة إلى وزيرة الشؤون الثقافة التونسية.

وقالت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية إن فعاليات المؤتمر تستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة جامعة سبها، وجامعة كوالالمبور الماليزية في عدد من الجلسات.

وأوضحت الوزارة أن جلسات المؤتمر ستتم خلالها مناقشة عدة موضوعات أهمها: التحديات والمعوقات التي تواجه الدول المغاربية في سبيل تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، ورسم خارطة طريق للتدابير اللازمة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة على جميع الأصعدة والميادين، وتحقيق توازن هيكلي بين مختلف القطاعات العامة منها والخاصة، الفاعلة في مجال التنمية المستدامة، والاستعانة أكثر فأكثر بالشراكة بين مختلف الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بموضوعات التنمية المستدامة، ووضع سياسات وبرامج تسمح بالنهوض بالمنطقة في مختلف الميادين من أجل التعامل مع الأزمات الطارئة.

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