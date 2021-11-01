ترسية مشروع تطوير طريق بطرابلس على شركة ليبية - تركية بقيمة 345 مليون دينار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 07:41 مساء
اجتماع لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية. (حكومة الوحدة الوطنية)

وافق مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية على ترسية مشروع تطوير وصيانة طريق بجنوب وجنوب شرق طرابلس لشركة ليبية- تركية، بتكلفة إجمالية 345 مليون دينار.

وتضمن قرار مجلس الوزراء رقم 477 لسنة 2021، منح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد مع شركة الانفتاح للمقاولات العامة (ليبية - تركية) لتطوير وصيانة طريق (صلاح الدين - قصر بن غشير- ترهونة) بطول 82 كلم مزدوج.

- الحكومة تبدأ مناقشة لائحة «أسعار استرشادية» لمشروعات التنمية
- الدبيبة: الشركات المصرية تبدأ توسيع وصيانة طريق أجدابيا – الواحات بنهاية العام
- مجلس الوزراء يأذن بإجراء صيانة عاجلة لجسر وادي الكوف بالجبل الأخضر

وفي 22 سبتمبر الماضي، اعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، مع ائتلاف من الشركات المصرية، بتكلفة 4.263 مليار دينار.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية بدأت مناقشة آلية لوضع أسعار استرشادية للمشروعات التنموية في البلاد، في سياق التطورات التي تشهدها السوق الليبية أخيرًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كوريا الجنوبية تعلن استعدادها لمساعدة ليبيا أمنيا
ليبيا
أبوجناح يدعو عمداء البلديات إلى تبني المصالحة الوطنية
ليبيا
اجتماع فني لربط سوق العمل إلكترونيا بين ليبيا ومصر
ليبيا
توتنهام يقيل مدربه البرتغالي سانتو.. والمدير الرياضي: آسف
رياضة عالمية
أسباب اختلاط الزيت مع ماء مبرد السيارة
سيارات
غموض حول إصابة أغويرو بعد نقله إلى المستشفى
رياضة عالمية
ميقاتي يناشد قرداحي «بأن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر»
عربى
ماكرون: أعلم أن رئيس الوزراء الأسترالي كذب في قضية الغواصات
دولى
صقر بـ450 ألف دولار في طبرق
ليبيا
اعتماد 12 ملعبا في انتظار انطلاق الدوري الليبي لكرة القدم.. ومباريات قوية في ...
رياضة محلية
اللافي يصدر توضيحا بشأن مبادرته السياسية حول الانتخابات
ليبيا
«بوابة الوسط» ترافق زيارة فوج سياحي أوروبي إلى الجنوب الليبي
ليبيا
مصدر بـ«الرئاسي»: ما أعلنه اللافي مبادرة شخصية.. و«بوابة الوسط» تنشر تفاصيل ...
ليبيا
بلومبرغ: مخاوف من ارتفاع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل
اقتصاد
«أرامكو» السعودية تعلن زيادة أرباحها 158% في الربع الثالث
اقتصاد
كاركاتير خيري - الحكومة تعقد «مؤتمر دعم استقرار ليبيا»
كاريكاتير
«مكافحة الأمراض» يحذر من السفر إلى عدد من الدول بسبب إصابات فيروس «كورونا»
ليبيا
استدعاء سفراء ومنع واردات.. تصاعد التوتر بين بيروت والرياض بعد تصريحات قرداحي
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«منظمة الأرصاد»: المناخ العالمي دخل في المجهول