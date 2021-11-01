ترسية مشروع تطوير طريق بطرابلس على شركة ليبية - تركية بقيمة 345 مليون دينار

اجتماع لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية. (حكومة الوحدة الوطنية)

وافق مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية على ترسية مشروع تطوير وصيانة طريق بجنوب وجنوب شرق طرابلس لشركة ليبية- تركية، بتكلفة إجمالية 345 مليون دينار.

وتضمن قرار مجلس الوزراء رقم 477 لسنة 2021، منح الإذن لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالتعاقد مع شركة الانفتاح للمقاولات العامة (ليبية - تركية) لتطوير وصيانة طريق (صلاح الدين - قصر بن غشير- ترهونة) بطول 82 كلم مزدوج.

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وفي 22 سبتمبر الماضي، اعتمد مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إجراءات التعاقد على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، مع ائتلاف من الشركات المصرية، بتكلفة 4.263 مليار دينار.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية بدأت مناقشة آلية لوضع أسعار استرشادية للمشروعات التنموية في البلاد، في سياق التطورات التي تشهدها السوق الليبية أخيرًا.