الدبيبة: عازمون على إيجاد حلول طويلة الأجل للتغير المناخي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 07:24 مساء
الدبيبة خلال مشاركته في قمة غلاسكو للتغير المناخي، الإثنين 1 نوفمبر 2021. (حساب الدبيبة على تويتر)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، عزمه على العمل من أجل إيجاد حلول طويلة الأجل للمساهمة في معالجة التغير المناخي، مشيدًا بجهود الحكومة البريطانية ومنظمة قمة المناخ في غلاسكو لاستضافة الحدث العالمي.

وغرد الدبيبة عبر حسابه على «تويتر» مساء اليوم الإثنين، قائلًا: «نشكر منظمي #COP26 وحكومة المملكة المتحدة على استضافة هذا المؤتمر الهام. يعد التغير المناخي قضية غاية الأهمية في وقتنا الحاضر، ونحن عازمون على إيجاد حلول طويلة الأجل».

- الدبيبة يلتقي السيسي في غلاسكو

وشارك الدبيبة الذي وصل إلى غلاسكو صباح اليوم، إلى جانب قادة عدد من دول العالم، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس؛ في القمة العالمية المخصصة لبحث سبل مواجهة التغير المناخي الذي يهدد الكرة الأرضية.

والتقى الدبيبة، خلال مشاركته في فعاليات القمة العالمية، الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وفق ما أعلن الناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية، من دون أن يوضح أية تفاصيل تتعلق بما دار في اللقاء.

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