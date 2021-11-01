عميد الزنتان: وزارتا الاقتصاد والإسكان ترفضان نقل اختصاصاتهما للبلديات

عميد بلدية الزنتان متحدثا في الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة المحلية في طرابلس، الإثنين 1 نوفمبر 2021. (بث مباشر)

قال عميد بلدية الزنتان، مصطفى الباروني، إن وزارتي الاقتصاد والتجارة والإسكان والتعمير ترفضان نقل الاختصاصات إلى البلديات تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الصادر بالخصوص، موضحًا أن مديري مكاتب الوزارتين يؤكدون أنهم لم يتلقوا أي تعليمات بالخصوص لتسليم اختصاصاتهم للبلديات.

وأضاف الباروني خلال كلمته في الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للإدارة المحلية للعام 2021، الذي أقيم اليوم الإثنين، في طرابلس أن الوزارتين تعرقلان الإجراءات الخاصة بالتراخيص التجارية ومراقبات الاقتصاد للبلديات، مشيرًا إلى أنه لمس معارضة بعض المسؤولين في الحكومة لقرارات نقل الاختصاصات للبلديات.

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وتمنى الباروني على رئاسة مجلس الوزراء التدخل لإنهاء هذه العراقيل وتنفيذ القرارات الخاصة بنقل الاختصاصات لتمكين البلديات من أداء مهامها على أكمل وجه.