شركة «ديوو» الكورية تدرس تطوير حقول ليبية وإنشاء مصافي تكرير

مسؤولون بشركة «ديوو» الكورية الجنوبية خلال اجتماعهم مع رئيس وأعضاء بمجلس إدارة مؤسسة النفط، أول نوفمبر 2021 (المؤسسة)

بحث لقاء بين رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، ونائب رئيس أول منطقة الشرق الأوسط لشركة «ديوو» الكورية الجنوبية أليونغ شوي، وممثل الشركة في ليبيا كوان سون سانغ، إمكانية عودتها للعمل في ليبيا، وتنفيذ مشروعات في مجال تطوير الحقول الجديدة وإنشاء مصافي تكرير.

حضر الاجتماع، الذي عقد صباح اليوم الإثنين، كل من عضو مجلس الإدارة العماري محمد العماري، ومدير إدارة الصيانة والمشاريع نجمي كريم، وذلك بمقر المؤسسة في طرابلس.

شركات النفط تسعى لزيادة الإنتاج وتحسين البنية التحتية

وقالت مؤسسة النفط في بيان إن الاجتماع تناول رغبة الشركة المختصة في الهندسة والإنشاءات، في معاودة نشاطها في ليبيا والمساهمة في تنفيذ المشاريع الخاصة بقطاع النفط، وهي المشاريع التي تنوي شركات المؤسسة تنفيذها لزيادة القدرة الإنتاجية وتحسين البنية التحتية.

وأكد صنع الله الترحيب بعودة الشركة، مشيرًا إلى احتياج قطاع النفط خبرات الشركة في مجال تطوير الحقول الجديدة البرية والبحرية وإنشاء مصافي التكرير.

وأضاف: «الشركة لديها سابق حضور في ليبيا، ومعروفة جيدًا لدى القطاع من خلال مساهمتها في تنفيذ عديد المشاريع».

وطالب صنع الله مسؤولي الشركة بضرورة التواصل مع شركات القطاع للاطلاع على المشاريع المزمع تنفيذها.