ضبط متهمين بجلب الكوكايين من تونس إلى ليبيا

قطعة من المخدر المضبوط مع المتهمين بجلب الكوكايين من تونس. (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات)

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الإثنين، ضبط متهم بجلب وترويج المخدرات بكميات كبيرة من تونس إلى ليبيا، وذلك في مدينة الجميل.

وقالت الإدارة إنه بعد ورود معلومات بوجود شخص ليبي الجنسية يقوم بجلب وترويج المخدرات من تونس، جرى تشكيل فريق عمل للتحري، ثم التوصل إلى معلومة عن دخول كمية كبيرة من مخدر الكوكايين من تونس للشخص المطلوب بمنطقة الجميل.

وأوضحت الإدارة أنها نصبت كمينًا للقبض على المتهم، إذ أوهمه أحد أعضاء فريق التحري بالرغبة في شراء كيلوغرام من مخدر الكوكايين، وبعد تجهيز الكمية، وتسليم القيمة المالية المتفق عليها، جرى ضبط شخصين واحد متورط في العلمية وآخر يخبئ المخدرات.

وجرى ضبطهما متلبسين بكمية كبيرة من مادة يشتبه في كونها من مخدر الكوكايين وتقدر بأكثر من كيلوغرام؛ ثم اتُخذت الإجراءات القانونية من حيث الاختصاص وأُحيلا إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.

قطعة من المخدر المضبوط مع المتهمين بجلب الكوكايين من تونس. (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات)

قطعة من المخدر المضبوط مع المتهمين بجلب الكوكايين من تونس. (الإدارة العامة لمكافحة المخدرات)