«الأرصاد»: الروية جيدة والموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 02:20 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج 1.5 متر على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن الرؤية متوسطة على ساحل مصراتة بسبب شبورة مائية.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب.
- الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بينما تكون غربية إلى شمالية غربية على الساحل من الخمس إلى مصراتة، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة على ساحل مصراتة، لاحتمالية ظهور شبورة مائية آخرى وفى الصباح الباكر.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، تتكاثر من حين لآخر على الساحل من بنغازي إلى أقصى الساحل الشرقي.
- الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، بينما تكون شمالية غربية اليوم على أقصى الساحل الشرقي، ومتغيرة الاتجاه من ظهر اليوم على الخليج، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.
- البحر خفيف الموج إلى هادئ، بينما يكون قليل الاضطراب اليوم على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.
- درجة الحرارة تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

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