اللافي: احترام خارطة الطريق واجبة.. وقوانين الانتخابات الصادرة عن «النواب» بها غموض

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 01:06 مساء
اللافي خلال مؤتمر صحفي، 1 نوفمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، إن احترام خارطة الطريق واجبة، مؤكدًا التزام المجلس بالاستحقاق الانتخابي.

وأضاف: «من حق الشعب الليبي التغيير، ونحترم هذا الحق، ودائمًا تغيير دفة القيادة في ليبيا تنجز المستقبل، وتُحْدِث الاستقرار في الدولة، وهذا حق أصيل للشعب الليبي يجب أن نحترمه وهذا مطلبه، ونحن في المجلس الرئاسي نحترم هذا المطلب وهو الانتخابات»، حسب حديثه خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين.

واستطرد: «لا بد من ضمانات كافية لإنجاح الاستحقاق الانتخابي قبل بدايته وخلال العملية الانتخابية وبعد انتهائها، وهنا نتحدث عن القوانين المهمة الصادرة للعملية الانتخابية، وخلال العملية يعني البيئة المستقرة الآمنة لنجاح الانتخابات، وبعد انتهاء العملية وهو الرضا والقبول بالنتائج».

وأردف: «هذه الضرورات تعيدنا إلى سؤال كيف يمكن أن تنجح الانتخابات؟»، مكملاً: «هذه الضرورات فيها الكثر من الغموض حول القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، وأكبر دليل على هذا الغموض التعديل الذي تم في القوانين رقم واحد والقانون رقم اثنين الصادرة عن مجلس النواب.. ولذا قدمنا مبادرة لمعالجة المختنقات، ونعمل على جمع مجلسي النواب والدولة للتوافق».

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