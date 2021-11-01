المنفي يبحث توفير الخدمات الأساسية في الكفرة

المنفي خلال لقائه أعيان الكفرة، 1 نوفمبر 2021، (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع رئيس وأعضاء مجلس حكماء وأعيان مدينة الكفرة، الأوضاع في واحة الكفرة، وسُبل تقديم الدعم اللازم والعمل على توفير كل الخدمات الأساسية بالمدينة.

وناقش اللقاء، الذي جرى صباح اليوم الإثنين، الاهتمام بالبنية التحتية للكفرة، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في الاهتمام بكل المدن والمناطق، حسب بيان المكتب الإعلامي للمنفي.

وأكد المنفي ضرورة الاهتمام بالكفرة، باعتبارها من أهم المناطق الحدودية الليبية، مؤكدًا أنه سيتابع مع الجهات التنفيذية المعنية وفق اختصاصاتها، وسرعة تسخير جميع الإمكانات المتاحة لها، لحلحلة كل المشاكل والعراقيل التي تم مناقشتها خلال اللقاء.

وأشاد حكماء وأعيان الكفرة، بجهود المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، مطالبين بإشراكهم في هذا المشروع الوطني للم شمل الليبيين.