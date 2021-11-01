إنجليش: لندن مهتمة بإجراء الانتخابات الليبية في موعدها بقاعدة قانونية معتمدة

عضو رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، يلتقي نائبة السفير البريطاني لدى ليبيا كيت إنجليش، 1 نوفمبر 2021. (المجلس الرئاسي)

قالت نائبة السفير البريطاني لدى ليبيا، كيت إنجليش، إنّ بلادها «مهتمة بإجراء الانتخابات في موعدها، وفق قاعدة قانونية معتمدة، تساهم في استقرار ليبيا، والوصول بها لمرحلة البناء والتنمية».

جاء ذلك خلال لقاء عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، صباح الإثنين، مع كيت إنجليش، حيث جرى بحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي. وأكد اللافي استمرار التزام المجلس الرئاسي بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده، تنفيذًا لمخرجات الاتفاق السياسي، ولتطلعات الشعب الليبي.

توضيح مبادرة اللافي

ويوم الأحد، أصدر عضو المجلس الرئاسي بيانًا توضيحيًّا بشأن مبادرته الشخصية التي أعلنها لمعالجة الانسداد الذي قد يحول دون إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في خارطة الطريق.

وقال اللافي في توضيحه، الذي تلقته «بوابة الوسط»، إن ما تشهده الحالة السياسية في ليبيا من انسداد «قد يهدد العملية الانتخابية المقررة في موعدها»، مبينًا أنه طرح مبادرته باسمه «توطئة لعرضها على المجلس الرئاسي لاتخاذ القرار المناسب حيالها مجتمعًا»