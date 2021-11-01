بريطانيا تعرض على ليبيا الشراكة في ملف التحول للطاقة النظيفة والمستدامة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 12:41 مساء
لقاء القائمة بأعمال السفارة البريطانية ورئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة، 1 نوفمبر 2021، (حساب السفارة على تويتر)

قالت القائمة بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا، كايت إنجليش، إن المملكة المتحدة مستعدة لأن تكون شريكًا رئيسيًا لليبيا في التحول إلى مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.

جاء ذلك خلال لقائها رئيس مجلس إدارة جهاز الطاقات المتجددة، الدكتور حميد الشروالي، وذلك بالتزامن مع انعقاد أول أيام قمة المناخ، في غلاسكو الأسكتلندية، حسب بيان السفارة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الإثنين.

وأشارت إنجليش إلى أن ليبيا تتمتع بإمكانات هائلة على صعيد طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، ويمكن للبلدين التعاون في هذا الملف.

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