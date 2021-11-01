«مكافحة الأمراض»: 626 إصابة جديدة بـ«كورونا» و23 حالة وفاة

سجلت ليبيا 626 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، حسب إحصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن أمس الأحد.

وتماثل للشفاء 1679 مصابًا، في حين تُوفي 23 آخرون، حسب الإحصائية المنشورة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 12.8% من إجمالي 4861 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 4235 منها.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 357 ألفًا و964 حالة، منها 54 ألفًا و168 نشطة، و298 ألفًا و674 متعافيًا، و5122 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.