أسعار صرف العملات الدولية الرئيسية بالسوق الرسمية (1 نوفمبر 2021)

صعد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي على نحو هامشي في السوق الرسمية في مستهل تعاملات شهر نوفمبر، اليوم الإثنين.
وارتفعت العملة الأميركية إلى 4.56 دينار مقابل سعر 4.55 دينار الذي سجله أمس الأحد ، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. في حين استقر اليورو عند 5.27 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.23 دينار.
وحافظ الدينار التونسي على مستوى 1.61 دينار ليبي، وبقي الريال السعودي عند 1.21 دينار. والدرهم الإماراتي عند 1.24 دينار، واستقرت الليرة التركية عند 0.47 دينار، واليوان الصيني عند 0.71 دينار.