أسعار صرف العملات الدولية الرئيسية بالسوق الرسمية (1 نوفمبر 2021)

مقر المصرف المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

صعد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي على نحو هامشي في السوق الرسمية في مستهل تعاملات شهر نوفمبر، اليوم الإثنين.

وارتفعت العملة الأميركية إلى 4.56 دينار مقابل سعر 4.55 د‫ينار الذي سجله أمس الأحد ، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. في حين استقر اليورو عند 5.27 د‫ينار، والجنيه الإسترليني عند 6.23 دينار.

وحافظ الدينار التونسي على مستوى 1.61 د‫ينار ليبي، وبقي الريال السعودي عند 1.21 دينار. والدرهم الإماراتي عند 1.24 دينار، واستقرت الليرة التركية عند 0.47 د‫ينار، واليوان الصيني عند 0.71 د‫ينار.