أكثر من 19 ألف شخص تلقوا اللقاح المضاد لـ«كورونا» في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 01 نوفمبر 2021, 09:50 صباحا
مواطن يسجل اسمه للحصول على لقاح كورونا في سرت، (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلن مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية بسرت، محمد إدريس، أن عدد المطعمين ضد فيروس كورونا المستجد في بلدية سرت وصل إلى 19 ألفًا و193 شخصًا.

وأوضح إدريس، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن عدد المطعمين بلقاح «أسترازينيكا» الجرعة الأولى بلغ 2307، وهناك 1232 مطعمًا باللقاح نفسه الجرعة الثانية، و11280 مطعمًا بلقاح «سبوتنيك» الروسي الجرعة الأولى، وهناك 133 شخصًا حصلوا على الجرعة الثانية من اللقاح، و3507 مطعمين بلقاح «سينوفارم الصيني» الجرعة الأولى، وهناك 425 شخصًا حصلوا على الجرعة الثانية منه، إضافة إلى 699 شخصًا طُعموا بلقاح «فايزر» الأميركي الجرعة الأولى، وهناك 498 شخصًا حصلوا على الجرعة الثانية منه، وأخيرًا 1400 شخص حصلوا على لقاح «سينوفاك» الصيني.

ودعا إدريس جميع المواطنين إلى المسارعة في الحصول على التطعيم، والتوجّه إلى أقرب مرفق صحي بسرت لأخذ الجرعات المتوفرة ضد فيروس «كورونا» للمحافظة على صحتهم.

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