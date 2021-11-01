حالة الطقس المتوقعة (الإثنين 1 نوفمبر 2021)

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 1 نوفمبر 2021.

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسًا مستقرًا يتخلله تكاثر للسحب على بعض مناطق شمال شرق البلاد، والرياح السائدة على غالب مناطق القطاع الجنوبي الغربي تؤدي إلى ارتفاع نسبي في درجات الحرارة القصوى.

وتراوح درجات الحرارة بين 27 و32 درجة مئوية ، بينما تكون الحرارة معتدلة اليوم على غالب مناطق الشمال الشرقي وتسجل بين 20 و25 درجة مئوية، حسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز.

ومن المتوقع أن يبقي الوضع الجوي كما هو عليه مع ارتفاع في درجات الحرارة عن معدلاتها الفصلية خلال باقي أيام الأسبوع على غالب المناطق خصوصًا غرب البلاد.

رأس أجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة

•حالة السماء: قليلة السحب إلى صافية.

• الرياح: غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق الساحلية .

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا خلال اليومين المقبلين.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مرادة

•حالة السماء: مغطاة جزئيًا بالسحب اليوم، تتكاثر أحيانًا على مناطق الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة.

•الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29 درجة مئوية ولا تتجاوز اليوم 22 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال اليومين المقبلين على غالب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة

• حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

• الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال اليومين المقبلين.