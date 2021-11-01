إصابتان جديدتان بـ«كورونا» في القبة

حملة تطعيم ضد كورونا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية القبة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد» في البلدية، أمس الأحد.

وأظهرت التحاليل سلبية خمس عينات، إضافة إلى شفاء ثلاثة مصابين، حسب بيان الإدارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتراجعت أعداد الإصابات اليومية بالفيروس في القبة منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي، بعدما كانت تسجل ارتفاعًا ملحوظًا بدءًا من مطلع شهر سبتمبر، ما دعا إدارة الخدمات الصحية في حينه، إلى مناشدة الأهالي الحد من المناسبات الاجتماعية، وغلق المقاهي، والاكتفاء بفتح سوقين فقط بالمدينة.

كما حثَّت إدارة الخدمات الصحية، المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.