«الشؤون الاجتماعية» تصدر توضيحا مهما بشأن حسابات أرباب الأسر

شعار وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، أن المنصة الإلكترونية لمنظومة أرباب الأسر جرى تحديثها مؤخرًا، وهو ما يتطلب إعادة تحديث البيانات التي جرى إدخالها خلال الأشهر الماضية.

وذكر المكتب الإعلامي لمشروع منحة الزوجة والأولاد، وفق منشور عبر صفحة الوزارة على «فيسبوك»، أن «المواطنين الذين ليس لديهم حساب أرباب الأسر، والذين أدخلوا بياناتهم عبر المنصة في الأشهر السابقة، عليهم الدخول إلى المنصة وتأكيد الطلب».

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وتابعت: «هناك طلبات لا زالت في حالة انتظار، نتيجة تحديث المنصة، وعلى المواطن إدخال بياناته واستقبال رسالة عبر هاتفه وتأكيد طلبه والتأكد والتحقق من حساباتهم المصرفية».

وفي 16 أكتوبر المنقضي، نشرت الوزارة توضيحًا على موقعها الرسمي لطريقة التسجيل في منظومة منحة الزوجة والأبناء والمستندات المطلوبة من الليبيات المتزوجات من أجنبي.

وقالت إن عملية التسجيل «تبدأ بإدخال رقم القيد والرقم الوطني وإدراج رقم الهاتف المربوط بالرقم الوطني ليتسلم بعدها المواطن كودًا لإدخاله على موقع منظومة منحة الزوجة والأبناء، ومن ثم ستظهر شاشة بها كل البيانات للتأكد من مدى صحتها، ويمكن من خلالها تعديل رقم الحساب في حال تغييره إلى مصرف آخر في موقع منحة الزوجة والأولاد».

وفيما يتعلق بالليبيات المتزوجات من أجنبي يتطلب استكمال جميع المستندات بمصلحة الأحوال المدنية وإصلاح أوضاعهم مع مصلحة الجوازات والجنسية التي تشترط تواجد أبنائهم في ليبيا وعدم البقاء أكثر من 3 أشهر عند السفر خارجها.