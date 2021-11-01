«الحكم المحلي» تبدأ تسليم إيصالات الإيرادات المحلية للبلديات

جانب من تسليم وزارة الحكم المحلي إيصالات الإيرادات المحلية (صفحة الوزارة على فيسبوك)

باشرت إدارة الإيرادات المحلية بوزارة الحكم المحلي، الأحد، بتسليم إيصالات الإيرادات للمحلية للبلديات، حيث جرى تسليم الإيصالات لبلدية طرابلس المركز وبلدية طبرق.

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها ستواصل تسليم إيصالات الإيرادات المحلية لكافة بلديات ليبيا، حتي تتمكن من جباية إيراداتها ذات الطابع المحلي الواقعة في نطاقها.

وألزمت لائحة نظام الإيرادات المحلية الصادرة عن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في 24 أغسطس، البلديات بوضع ميزانياتها السنوية على أساس الإيرادات المحلية الفعلية، بشفافية ومشاركة مجتمعية، ونشرها إعلاميا وفق ميزانية المواطن.

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ونظمت اللائحة آلية تحصيل الرسوم ذات الطابع المحلي، وكيفية التعامل مع الإيرادات، وحددت أوجه إنفاق الإيرادات المحلية بنسبة 10% للحوافز، و20% للباب الثاني (المصروفات التشغيلية)، و65% للباب الثالث (الأعمال الجديدة)، و5% الباب الخامس (الاحتياطي الخاص)، حسب القرار رقم «330» لسنة 2021.

وفي أول تعميم بعد تسلمه مهامه طلب وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، في 5 مايو الماضي، من كافة عمداء البلديات سرعة موافاة الوزارة بتقرير موقف حول فتح حسابات الإيرادات المحلية.

جانب من تسليم وزارة الحكم المحلي إيصالات الإيرادات المحلية (صفحة الوزارة على فيسبوك)