إحياء اليوم العالمي لسرطان الثدي في سرت

إحياء اليوم العالمي لسرطان الثدي في سرت. (الإنترنت)

أُقيمت صباح اليوم الأحد، بقاعة مستشفى بن سينا التعليمي في مدينة سرت احتفالية لمناسبة اليوم العالمي لسرطان الثدي برعاية المستشفى وبالتعاون مع كلية الطب البشري جامعة سرت.

وأفد مراسل «بوابة الوسط» في المدينة، بأن الاحتفالية أُقيمت تحت شعار «نتحد لمواجهة سرطان الثدي»، وجرى خلالها إلقاء محاضرات علمية وتوعوية قدمها عدد من الأطباء الأخصائيين.

وحاضر في الاحتفالية كل من رئيس مركز العزل سرت، رئيس أقسام الباطنة بمستشفى بن سينا سرت، الدكتور عبدالله الأحول الجماعي، ومساعد مدير مركز سرت لعلاج الأورام الدكتورة سعاد القعود.

حضر الاحتفالية مديرة فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في سرت سمية أمطير، وعدد من أساتذة كلية الطب البشري بجامعة سرت، وعضو المجلس البلدي، هنية أبوخريص، وعدد من الطبيبات والعناصر الطبية المساعدة ولفيف من المهتمين.

إحياء اليوم العالمي لسرطان الثدي في سرت. (الإنترنت)