زينينغا يستقبل وفدا من الطوارق ويناقش حقوقهم

الأمين العام المساعد، منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا استقبل اليوم وفداً من وجهاء الطوارق وممثلي المجتمع المدني (صفحة البعثة على فيسبوك)

ناقش الأمين العام المساعد، منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا القضايا السياسية وحقوق الإنسان المرتبطة بهوية الطوارق وحقوق المواطنة، وذلك خلال استقباله وفدًا من وجهاء الطوارق وممثلي المجتمع المدني.

وشدَّد الوفد، وفق بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة على «فيسبوك»، على ضرورة قيام السلطات الوطنية بمعالجة قضية أرقام الهوية الوطنية، بما يتوافق مع خارطة طريق السياسية والقوانين الليبية، كما أكدوا أهمية مشاركتهم في الانتخابات.

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وفي 20 سبتمبر، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، المشاكل التي تواجه الطوارق وسكان أوباري، ومنها مسألة الجنسية في المنطقة الجنوبية، وذلك خلال لقاء بمقر رئاسة الوزراء مع عدد من أعيان الطوارق.

وعرض رئيس المجلس الاجتماعي الأعلى لطوارق ليبيا، مولاي اقديدي، أهم التحديات والمشاكل التي تواجه سكان أوباري، خاصة والطوارق بشكل عام؛ فيما ركز الاجتماع على ملف الخدمات، وسُبل تحسينها.

الأمين العام المساعد، منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا استقبل اليوم وفداً من وجهاء الطوارق وممثلي المجتمع المدني (صفحة البعثة على فيسبوك)

الأمين العام المساعد، منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا استقبل اليوم وفداً من وجهاء الطوارق وممثلي المجتمع المدني (صفحة البعثة على فيسبوك)

الأمين العام المساعد، منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا استقبل اليوم وفداً من وجهاء الطوارق وممثلي المجتمع المدني (صفحة البعثة على فيسبوك)