الانتخابات الليبية في مباحثات بايدن وإردوغان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 أكتوبر 2021, 03:47 مساء
بايدن وإردوغان في لقاء سابق. (أرشيفية: الإنترنت)

قال البيت الأبيض إن الانتخابات الليبية كانت أحد محاور لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره التركي رجب طيب إردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين في روما.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض إن الجانبين «بحثا كذلك الانتخابات في ليبيا والوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط والجهود الدبلوماسية في جنوب القوقاز».

ويوم السبت، قالت الحكومة الإيطالية إن بايدن، استعرض مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي خلال لقائهما الجمعة، عشية قمة مجموعة العشرين، مختلف الأزمات الدولية  الراهنة، «لا سيما حالة عدم الاستقرار في البحر المتوسط ​​وفي ليبيا».

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