«الصحة» تدعم مراكز العزل في سرت والواحات وأجدابيا بمحطة تعبئة أسطوانات أكسجين

دعم مراكز العزل الصحي الممتدة من سرت إلى الواحات، بمحطة تعبئة أسطوانات أكسجين, (وزارة الصحة)

دعمت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مراكز العزل الصحي الممتدة من سرت إلى الواحات، بمحطة تعبئة أسطوانات أكسجين.

وأكد رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، إسماعيل العيضة، أن المحطة ستُسهم في تحسين إمدادات المنطقة من الأكسجين الطبي، مشيرًا إلى أنه سيتم تركيبها بمركز العزل الصحي بمدينة أجدابيا، وفق بيان للوزارة اليوم.

- مراكز العزل بالمنطقة الشرقية تتسلم خزان أكسجين متنقل

والجمعة، دعمت وزارة الصحة مراكز العزل الصحي بالمنطقة الشرقية بخزان أكسجين متنقّل يعمل مع مقطورة بسعة 24 ألف لتر، ومجهّز بوحدة خاصة بتعبئة خزانات الأكسجين.

وقال رئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية إسماعيل العيضة، الجمعة، إن خزان الأكسجين سيُسهم بشكل كبير في تغذية 13 مركز عزل تتوزع على طول المنطقة الممتدة من مدينة سرت إلى أقصى مناطق الشرق.

دعم مراكز العزل الصحي الممتدة من سرت إلى الواحات، بمحطة تعبئة أسطوانات أكسجين, (وزارة الصحة)

دعم مراكز العزل الصحي الممتدة من سرت إلى الواحات، بمحطة تعبئة أسطوانات أكسجين, (وزارة الصحة)