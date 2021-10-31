المنفي يبحث مع أمازيغ جبل نفوسة ضرورة المشاركة في مشروع المصالحة الوطنية

محمد المنفي مع وفد من أمازيغ جبل نفوسة، 31 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، مع وفد من أمازيغ جبل نفوسة، سبل مشاركة الأمازيغ في المصالحة الوطنية، وضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية.

وناقش المنفي مع الوفد الذي ضم ممثلين للأمازيغ من المناطق الممتدة من يفرن إلى نالوت، دعم مشروع المصالحة الوطنية، ومشاركة الأمازيغ في «هذا الاستحقاق الوطني، الذي يعزز الاستقرار، ويضاعف فرص السلام في البلاد»، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

كما ناقش اللقاء ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية، لمناطق الجبل في مختلف القطاعات.

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وأكد المنفي، أهمية إشراك الأمازيغ في مشروع المصالحة الوطنية، باعتبارهم مكونًا أساسيًّا من مكونات الشعب الليبي، مشددًا على ضرورة وضع آلية تنفيذية مناسبة لتوفير كافة الخدمات بمناطق جبل نفوسة في جميع المجالات، وتخفيف أعباء الحياة اليومية على سكان الجبل، مذكرًا بالدور الكبير لأمازيغ ليبيا، ودورهم في مختلف المراحل من تاريخ الوطن.

من جهتهم أكد أعضاء وفد الأمازيغ أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد، والوصول إلى تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. ووجه أعضاء الوفد الدعوة للمنفي لزيارة جبل نفوسة خلال الفترة المقبلة.