«الأرصاد»: رياح نشطة على ساحل الجبل الأخضر

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح بحرية نشطة على ساحل الجبل الأخضر، تكون جنوبية غربية على ساحل طبرق، تصل سرعتها اليوم إلى 25 عقدة.

وتوقع المركز، في نشرة الصيد البحري اليوم الأحد، أن يصل ارتفاع الموج إلى 3.00 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر.

الرياح جنوبية شرقية، تتحول تدريجيًّا إلى جنوبية غربية على ساحل سرت، وإلى غربية على باقي الساحل، سـرعتها بين 5 و15 عقدة.

ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.

البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية، وتكون الرؤية جيدة.