«الأرصاد»: رياح نشطة على ساحل الجبل الأخضر

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح بحرية نشطة على ساحل الجبل الأخضر، تكون جنوبية غربية على ساحل طبرق، تصل سرعتها اليوم إلى 25 عقدة.
وتوقع المركز، في نشرة الصيد البحري اليوم الأحد، أن يصل ارتفاع الموج إلى 3.00 أمتار.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر.
الرياح جنوبية شرقية، تتحول تدريجيًّا إلى جنوبية غربية على ساحل سرت، وإلى غربية على باقي الساحل، سـرعتها بين 5 و15 عقدة.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.
البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية، وتكون الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
السماء مغطاة بالسحب مع استمرار سقوط أمطار متفرقة اليوم، تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا.
الرياح بحرية إلى شمالية غربية، تكون جنوبية غربية هذا اليوم على طبرق، وتتحول غدًا إلى قبلية على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي، سرعتها بين 5 و20 عقدة، وتصل إلى 25 عقدة اليوم على الساحل الممتد من الجبل الأخضر إلى طبرق.
ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر ويصل إلى 3.00 أمتار نهار اليوم، على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي.
البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب بينما يكون مضطربًا اليوم، على الساحل الممتد من الخليج إلى بنغازي.
درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 21 و23 درجة مئوية، والرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط المطر.