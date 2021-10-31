«الأرصاد» تحذر من أمطار رعدية وسيول على شمال شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 أكتوبر 2021, 10:58 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من تأثير التقلبات على غالبية مناطق الشمال الشرقي، مع توقعات بسقوط أمطار رعدية جيدة إلى غزيرة أحيانًا، تسبب سيولًا وجريان الأودية مع رياح نشطة، بينما الطقس يكون معتدلًا نسبيًّا على باقي المناطق.

وتوقع المركز في نشرة الأرصاد الجوية اليوم الأحد، أن تتراوح درجات الحرارة بين 19 و30 درجة مئوية على جميع الأنحاء.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر.
الرياح: شمالية غربية، فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال اليومين القادمين.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات – مرادة
حالة السماء: مازالت هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة هذا اليوم، مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية تكون جيدة إلى غزيرة أحيانًا، خاصة على «المناطق الممتدة من الجبل الأخضر إلى طبرق»، ما يتسبب في سيول وجريان الأودية المحلية.
الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة إلى نشطة، هذا اليوم تصل إلى (50 كيلو مترًا/ ساعة).
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالبية المناطق بين 19 و26 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على أغلب المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 27 و30 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية فشمالية غربية خفيفة إلي معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و30 درجة مئوية.

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