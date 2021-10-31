أسعار صرف العملات الدولية الرئيسية بالسوق الرسمية (31 أكتوبر 2021)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 أكتوبر 2021, 10:27 صباحا
مقر المصرف المركزي في طرابلس. (الإنترنت)

استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية في مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد.

وحافظ الدولار الأميركي على مستوى 4.55 د‫ينار الذي سجله الخميس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وفي حين استقر اليورو عند 5.27 د‫ينار، تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني بفارق قرشين اثنين، مسجلًا 6.23 دينار مقابل 6.25 دينار الخميس.

وتراجع الدينار التونسي بفارق قرش واحد، مسجلًا 1.61 د‫ينار ليبي مقابل 1.60 دينار ليبي الخميس، وبالفارق نفسه انخفض الدرهم الإماراتي إلى 1.24 دينار مقابل 1.23 دينار، فيما بقي الريال السعودي عند 1.21 دينار. واستقرت الليرة التركية عند 0.47 د‫ينار، واليوان الصيني عند 0.71 د‫ينار.

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