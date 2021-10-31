أسعار صرف العملات الدولية الرئيسية بالسوق الرسمية (31 أكتوبر 2021)

مقر المصرف المركزي في طرابلس. (الإنترنت)

استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية في مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد.

وحافظ الدولار الأميركي على مستوى 4.55 د‫ينار الذي سجله الخميس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وفي حين استقر اليورو عند 5.27 د‫ينار، تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني بفارق قرشين اثنين، مسجلًا 6.23 دينار مقابل 6.25 دينار الخميس.

وتراجع الدينار التونسي بفارق قرش واحد، مسجلًا 1.61 د‫ينار ليبي مقابل 1.60 دينار ليبي الخميس، وبالفارق نفسه انخفض الدرهم الإماراتي إلى 1.24 دينار مقابل 1.23 دينار، فيما بقي الريال السعودي عند 1.21 دينار. واستقرت الليرة التركية عند 0.47 د‫ينار، واليوان الصيني عند 0.71 د‫ينار.