أسعار صرف العملات الدولية الرئيسية بالسوق الرسمية (31 أكتوبر 2021)

استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي في السوق الرسمية في مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد.
وحافظ الدولار الأميركي على مستوى 4.55 دينار الذي سجله الخميس، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي. وفي حين استقر اليورو عند 5.27 دينار، تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني بفارق قرشين اثنين، مسجلًا 6.23 دينار مقابل 6.25 دينار الخميس.
وتراجع الدينار التونسي بفارق قرش واحد، مسجلًا 1.61 دينار ليبي مقابل 1.60 دينار ليبي الخميس، وبالفارق نفسه انخفض الدرهم الإماراتي إلى 1.24 دينار مقابل 1.23 دينار، فيما بقي الريال السعودي عند 1.21 دينار. واستقرت الليرة التركية عند 0.47 دينار، واليوان الصيني عند 0.71 دينار.