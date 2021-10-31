تسجيل 683 إصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا و1819 حالة شفاء

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 683 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» أمس السبت، منها 198 حالة حرجة، فضلًا عن 1819 حالة شفاء و21 وفاة.

وأوضح المركز، في بيان الحالة الوبائية، الذي نشره اليوم، أن مختبراته تسلمت 5001 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 4318 عينة، فيما تأكدت إصابة 683 حالة بنسبة حالات موجبة 13.6 %.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» منذ ظهور الوباء في البلاد، إلى 357 ألفًا و338 حالة، منها 55 ألفًا و244 حالة نشطة حتى الآن، بينما تعافى 296 ألفًا و995 حالة وسجلت 5099 وفاة.